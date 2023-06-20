Губернатор Тамбовской области назвал причину пожара на пороховом заводе

По словам Максима Егорова, ЧП произошло из-за человеческого фактора

ТАСС, 20 июня. Взрыв с последующим возгоранием произошел на территории Тамбовского порохового завода из-за человеческого фактора, есть погибшие.

Об этом сообщил глава Тамбовской области Максим Егоров.

"Сегодня на Тамбовском пороховом заводе произошел хлопок с последующим возгоранием. Я прервал рабочую поездку по области и оперативно выехал на место. Причина пожара - человеческий фактор. Однозначно заявляю - это не теракт. К сожалению, есть человеческие жертвы", - написал он в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что угрозы сотрудникам и жителям соседних населенных пунктов нет.

"Работникам завода и жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожает. Предприятие работает в штатном режиме, технологический цикл не нарушен, производство не остановлено", - написал губернатор.

Как отметил глава области, в 14:10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о взрыве с последующим горением на Тамбовском пороховом заводе. Площадь пожара составила 1 кв. м, в 14:17 ликвидировано открытое горение. Имеются пострадавшие. На месте работает 4 пожарных расчета, 16 человек личного состава, оперативная группа главного управления.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, взрыв произошел при проведении работ сторонней подрядной организацией.

"Взрыв на Тамбовском пороховом заводе произошел при проведении работ по монтажу и обвязке чанов горячей промывки пироксилина сторонней подрядной организацией. В результате пострадали 12 человек, 4 из них скончались. Пострадавшие, среди которых один работник ФКП "Тамбовский пороховой завод", а остальные - работники подрядных организаций, доставлены в медицинское учреждение, им оказывается помощь", - сказали на заводе.

Там также отметили, что пока говорить о точных причинах взрыва рано. "Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Причины случившегося устанавливаются. По предварительной версии, имел место человеческий фактор", - отметили в пресс-службе.