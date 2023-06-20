В Ярославле ликвидировали открытое горение на складе

Причина пожара устанавливается, пострадавших нет

ТАСС, 20 июня. Пожарные ликвидировали открытое горение на складских и производственных помещениях в Ярославле на площади около 2,5 тыс. кв. м. Причина пожара устанавливается, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области.

"В 15:02 ликвидировано открытое горение. На месте пожара будут работать эксперты, которые установят причину пожара, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба сообщала, что пожар в складских и производственных помещениях по адресу: проспект Октября, 78, строение 5, произошел утром во вторник. В 07:36 он был локализован на площади 2,5 тыс. кв. м . Возгоранию был присвоен ранг №2.