20 июня, 12:54

В Ярославле ликвидировали открытое горение на складе

Причина пожара устанавливается, пострадавших нет

ТАСС, 20 июня. Пожарные ликвидировали открытое горение на складских и производственных помещениях в Ярославле на площади около 2,5 тыс. кв. м. Причина пожара устанавливается, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области.

"В 15:02 ликвидировано открытое горение. На месте пожара будут работать эксперты, которые установят причину пожара, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба сообщала, что пожар в складских и производственных помещениях по адресу: проспект Октября, 78, строение 5, произошел утром во вторник. В 07:36 он был локализован на площади 2,5 тыс. кв. м . Возгоранию был присвоен ранг №2. 

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