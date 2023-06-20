МВД РФ объявило в розыск россиянина, назвавшего себя военным летчиком и сбежавшего в Литву

Замминистра внутренних дел Литвы Арнолдас Абрамавичюс сообщила, что Дмитрий Мишов прибыл в страну через внутреннюю границу Евросоюза

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск по уголовной статье Дмитрия Мишова, который назвал себя российским военным летчиком и попросил в Литве убежища, следует во вторник из базы ведомства.

"Мишов Дмитрий Андреевич разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе без уточнения, по какой именно статье ведется розыск.

Радиостанция Би-би-си ранее утверждала, что россиянин Дмитрий Мишов, который якобы является лейтенантом ВВС России, служившим в вертолетном подразделении, сбежал в Литву. Как сообщал замминистра внутренних дел Литвы Арнолдас Абрамавичюс, Мишов прибыл в страну через внутреннюю границу Евросоюза, то есть через Латвию или Польшу. Позже отмечалось, что он обратился к литовским властям с просьбой о предоставлении убежища.