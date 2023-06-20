20 июня, 13:02

В Москве в промзоне бывшего завода нашли две мины и взрыватель

Александр Щербак/ ТАСС, архив
© Александр Щербак/ ТАСС, архив

Сейчас территорию оцепили в целях безопасности, на месте работают специалисты

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Две мины и взрыватель нашли в промышленной зоне бывшего завода на Автозаводской улице в Москве, территория оцеплена. Об этом ТАСС во вторник сообщили в экстренных службах.

"На Автозаводской улице в промзоне бывшего завода обнаружены снаряды - предположительно, две мины и взрыватель. Недалеко от места обнаружения находятся колледж, школа и детский сад. Сейчас территорию оцепили в целях безопасности. На месте работают специалисты", - сказал собеседник агентства.

По итогам проверки будет установлено, представляют ли обнаруженные снаряды опасность или нет, а также их принадлежность. 

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© Информационное агентство ТАСС
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