В Москве в промзоне бывшего завода нашли две мины и взрыватель

Сейчас территорию оцепили в целях безопасности, на месте работают специалисты

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Две мины и взрыватель нашли в промышленной зоне бывшего завода на Автозаводской улице в Москве, территория оцеплена. Об этом ТАСС во вторник сообщили в экстренных службах.

"На Автозаводской улице в промзоне бывшего завода обнаружены снаряды - предположительно, две мины и взрыватель. Недалеко от места обнаружения находятся колледж, школа и детский сад. Сейчас территорию оцепили в целях безопасности. На месте работают специалисты", - сказал собеседник агентства.

По итогам проверки будет установлено, представляют ли обнаруженные снаряды опасность или нет, а также их принадлежность.