В Анталье недалеко от аэропорта вспыхнул лесной пожар

По данным TRT, горят как минимум несколько десятков деревьев

АНКАРА, 20 июня. /ТАСС/. Лесной пожар вспыхнул в Анталье в уезде Аксу недалеко от аэропорта. Об этом сообщает во вторник телеканал TRT.

На показанных каналом кадрах видно, что огонь охватил часть лесистой местности. В настоящее время горят как минимум несколько десятков деревьев. Пожарные ведут тушение и принимают меры, чтобы не допустить распространения огня.

Отмечается, что источник возгорания находился в контейнерном доме, расположенном у линии лесополосы. В зоне возгорания в небо поднимается дым. К настоящему времени, как заявляют власти, пожар взят под контроль. В тушении принимают участие как наземные пожарные расчеты, так и пожарные вертолеты. Принимаются меры по остужению района вокруг пожара.

Зона возгорания в уезде Аксу непосредственно не прилегает к курортным районам Антальи. В связи с этим пожар негативно не повлиял на отдых туристов.

В 2021 году в июле сильные лесные пожары охватили несколько районов на побережье Турции, где расположены курорты, в том числе в провинциях Анталья и Мугла. Был эвакуирован персонал и постояльцы двух отелей, а также жители нескольких сотен жилых домов в прибрежной зоне. Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, погибли восемь человек, более 850 пострадали.