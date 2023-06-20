В Екатеринбурге автобус столкнулся с троллейбусом

Пострадали три человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Пассажирский автобус ПАЗ выехал на встречную полосу на улице Щербакова в Екатеринбурге и столкнулся с троллейбусом. В результате пострадали три пассажира автобуса, их доставили в лечебное учреждение, сообщило отделение пропаганды Госавтоинспекции городского управления МВД.

"По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ маршрута №182, двигаясь по ул. Щербакова, <…> не обеспечил постоянный контроль за движением, в результате чего допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с троллейбусом маршрута №6, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса, с различными травмами пострадавшие доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что за рулем автобуса находился 40-летний мужчина со стажем управления транспортными средствами 22 года и стажем вождения категории D - шесть месяцев. Он пояснил, что движущийся перед ним автомобиль неожиданно затормозил, после чего водитель автобуса также предпринял экстренное торможение.

"Но тормоза сработали только с левой стороны, в результате чего произошел выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с троллейбусом", - пояснили в Госавтоинспекции. За рулем троллейбуса находилась 46-летняя женщина со стажем вождения 21 год. Оба водителя в момент ДТП были трезвы.

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия, добавили в пресс-службе управления ведомства по Свердловской области. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.