Что известно о пожаре на пороховом заводе в Тамбовской области

Взрыв с последующим возгоранием произошел в здании Тамбовского порохового завода, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Причиной пожара стал человеческий фактор. Открытое горение уже ликвидировали. В результате происшествия погибли четыре человека.
ТАСС собрал основно, что известно о пожаре.
Что случилось
- Днем во вторник произошел взрыв с последующим возгоранием в здании порохового завода в городе Котовске Тамбовской области.
- Сначала пресс-служба регионального управления МЧС сообщила, что на место ЧП выехали 12 отделений из 6 пожарных частей, в том числе 2 отделения и автолестница из специализированной части.
- Сейчас на месте работают 4 пожарных расчета, 16 человек личного состава.
- Площадь пожара составила 1 кв. м. Открытое горение уже ликвидировано.
Жертвы и раненые
- Четыре человека погибли, еще двое пострадали, сообщили ТАСС в экстренных службах.
Причина пожара
- Причиной пожара стал человеческий фактор, указал глава Тамбовской области Максим Егоров. По его словам, это не теракт.
Ситуация сейчас
- Работникам завода и жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожает, уточнил Егоров.
- Предприятие работает в штатном режиме.
Реакция властей
- Следователи и криминалисты областного управления СК России выехали на завод.
- На месте работает прокурор Тамбовской области Александр Гулягин, он координирует деятельность контролирующих и правоохранительных органов.
- Глава Тамбовской области прервал рабочую поездку по региону и оперативно отправился на место ЧП.