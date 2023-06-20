Что известно о пожаре на пороховом заводе в Тамбовской области

Погибли четыре человека

Взрыв с последующим возгоранием произошел в здании Тамбовского порохового завода, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Причиной пожара стал человеческий фактор. Открытое горение уже ликвидировали. В результате происшествия погибли четыре человека.

ТАСС собрал основно, что известно о пожаре.

Что случилось

Днем во вторник произошел взрыв с последующим возгоранием в здании порохового завода в городе Котовске Тамбовской области.

Сначала пресс-служба регионального управления МЧС сообщила, что на место ЧП выехали 12 отделений из 6 пожарных частей, в том числе 2 отделения и автолестница из специализированной части.

Сейчас на месте работают 4 пожарных расчета, 16 человек личного состава.

Площадь пожара составила 1 кв. м. Открытое горение уже ликвидировано.

Жертвы и раненые

Четыре человека погибли, еще двое пострадали, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Причина пожара

Причиной пожара стал человеческий фактор, указал глава Тамбовской области Максим Егоров. По его словам, это не теракт.

Ситуация сейчас

Работникам завода и жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожает, уточнил Егоров.

Предприятие работает в штатном режиме.

Реакция властей