20 июня, 13:24

Что известно о пожаре на пороховом заводе в Тамбовской области

Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Погибли четыре человека

Взрыв с последующим возгоранием произошел в здании Тамбовского порохового завода, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Причиной пожара стал человеческий фактор. Открытое горение уже ликвидировали. В результате происшествия погибли четыре человека.

ТАСС собрал основно, что известно о пожаре.

Что случилось

  • Днем во вторник произошел взрыв с последующим возгоранием в здании порохового завода в городе Котовске Тамбовской области.
  • Сначала пресс-служба регионального управления МЧС сообщила, что на место ЧП выехали 12 отделений из 6 пожарных частей, в том числе 2 отделения и автолестница из специализированной части.
  • Сейчас на месте работают 4 пожарных расчета, 16 человек личного состава.
  • Площадь пожара составила 1 кв. м. Открытое горение уже ликвидировано.

Жертвы и раненые

  • Четыре человека погибли, еще двое пострадали, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Причина пожара

  • Причиной пожара стал человеческий фактор, указал глава Тамбовской области Максим Егоров. По его словам, это не теракт.

Ситуация сейчас

  • Работникам завода и жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожает, уточнил Егоров.
  • Предприятие работает в штатном режиме.

Реакция властей

  • Следователи и криминалисты областного управления СК России выехали на завод.
  • На месте работает прокурор Тамбовской области Александр Гулягин, он координирует деятельность контролирующих и правоохранительных органов.
  • Глава Тамбовской области прервал рабочую поездку по региону и оперативно отправился на место ЧП.
 
Теги:
РоссияТамбовская область
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