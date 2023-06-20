20 июня, 13:55

NYT: в Нью-Йорке четыре человека погибли в результате пожара

По данным газеты, два человека находятся в крайне тяжелом состоянии

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли в результате пожара в жилом здании в Нью-Йорке, сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, пожар произошел во вторник ночью в мастерской по ремонту электровелосипедов на Манхэттене, находившейся на первом этаже жилого шестиэтажного здания. Шесть человек были госпитализированы в результате инцидента, четверо из них были объявлены погибшими, еще двое находятся в крайне тяжелом состоянии.

Информации о причине возгорания пока не приводится. 

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