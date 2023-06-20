СК возбудил дело после гибели четырех человек на пороховом заводе под Тамбовом

Количество пострадавших уточняется

ТАСС, 20 июня. Уголовное дело возбудили в Тамбовской области после взрыва с последующим возгоранием на пороховом заводе, в результате чего погибли четыре человека.

Количество пострадавших уточняется, сообщилапресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Погибли четыре человека, точное количество пострадавших уточняется. Все погибшие - мужчины, работники подрядной организации, которая проводила в здании ремонтные работы. Региональным следственным управлением СК по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

На территории завода работает следственная группа, проводится осмотр места происшествия, допросы очевидцев, а также иные следственные действия, которые направлены на установление обстоятельств и причин произошедшего.