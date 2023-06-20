В ДНР сообщили о применении РСЗО "Град" при обстреле Донецка

Украинские военнослужащие вели огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Яснобродовка

ДОНЕЦК, 20 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град" при обстреле Киевского района Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Специалисты представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Киевского района, а также уточнили направление ведения огня и применяемое вооружение. Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Яснобродовка, из РСЗО БМ-21 "Град", - отмечается в Telegram-канале представительства.

Ранее сообщалось, что при обстреле пострадала 76-летняя пенсионерка. Получили повреждения два дома.