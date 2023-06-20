Житель Твери получил реальный срок за подготовку к поджогу военкомата

Суд приговорил его к шести годам колонии

ТАСС, 20 июня. Второй Западный окружной военный суд во вторник приговорил к шести годам лишения свободы сантехника из Твери Ивана Кудряшова за подготовку к поджогу военкомата. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал Кудряшова виновным по ст. 30, ст. 205 УК РФ (подготовка к террористическому акту) и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы", - сказали в суде. По решению суда осужденный должен провести два с половиной года в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии строгого режима. Прокурор просил для него семь лет колонии.

Кудряшов весной 2022 года разместил на автобусных остановках Твери плакаты антивоенного содержания. После этого он попал в поле зрения правоохранителей. Они провели осмотр его квартиры и обнаружили у него две бутылки с горючей смесью. Было установлено, что он планировал поджечь военкомат.