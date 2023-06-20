Суд в Москве рассмотрит протокол на "Кинопоиск" за демонстрацию ЛГБТ 4 июля

Заседание запланировали на 10:00 мск

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит административный протокол, составленный в отношении онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений, 4 июля. Об этом ТАСС сообщили во вторник в суде.

"Суд назначил рассмотрение протокола в отношении ООО "Кинопоиск", составленный Роскомнадзором по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол), на 10:00 мск 4 июля", - сказали в суде, не уточнив, какова суть претензий к онлайн-кинотеатру. По части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ юридическому лицу грозит штраф в размере до 4 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Это не первый административный протокол в отношении российских онлайн-компаний за демонстрацию ЛГБТ-отношений. 29 июня в Черемушкинском суде Москвы будет рассмотрен протокол, составленный за аналогичное правонарушение в отношении онлайн-кинотеатра Start.

"Кинопоиск" входит в топ-25 самых посещаемых онлайн-кинотеатров Рунета, месячная аудитория этого сервиса составляет более 20 млн человек. В настоящий момент компания принадлежит "Яндексу".