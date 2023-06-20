В Саратове из-за провала грунта частично разрушился дом

В прокуратуре сообщили, что никто не пострадал

САРАТОВ, 20 июня. /ТАСС/. Грунт провалился на территории садово-некоммерческого товарищества "Труженик-65" в Волжском районе Саратова. В результате частично разрушился один из домов, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.

"По предварительным данным, 20 июня 2023 года на территории СНТ "Труженик-65" произошло обрушение грунта, что привело к частичному разрушению домовладения", - сообщили в надзорном ведомстве.

По факту случившегося прокуратура района организовала проверку. На место происшествия выехал заместитель прокурора Волжского района Дмитрий Сафоновский. Ведется обследование места обрушения.

Как уточнили ТАСС в прокуратуре области, в результате обрушения никто не пострадал.