Суд Москвы оставил под арестом до 14 июля троих обвиняемым в вымогательстве у Чемезова

В ближайшее время дело передадут на утверждение в прокуратуру

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Тверской суд Москвы до 14 июля продлил срок содержания под стражей коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) и журналиста Тамерлана Бигаева, которые обвиняются по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд продлил срок содержания под стражей в отношении Суханова, Кузьмина и Бигаева до 14 июля" - сказала представитель суда.

Следственные действия по уголовному делу завершены, стороны ознакомлены с материалами, в ближайшее время дело будет передано на утверждение в прокуратуру.

Суханова, Романовского и Бигаева обвиняют по п. "б". ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Дело связано с вымогательством у Чемезова 11 млн рублей за нераспространение порочащих его сведений через Telegram-канал "Тушите свет". Суханов был задержан при получении 800 тыс. рублей от сотрудников Чемезова. Фигуранты дела вину не признают, заявляют, что выполняли поручения Ксении Собчак в рамках трудового договора. Сама Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к деятельности Telegram-канала "Тушите свет".