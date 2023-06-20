Гособвинение просит 12 лет колонии для ученого Голубкина по делу о госизмене

Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме, так как содержит секретные материалы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Прокурор запросил 12 лет лишения свободы профессору МФТИ Валерию Голубкину, обвиняемому в государственной измене. Об этом журналистам сообщили в правозащитном проекте "Первый отдел", адвокаты которого защищают ученого.

"В ходе прений сторон гособвинитель попросил признать Голубкина виновным в госизмене и назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили адвокаты. В пресс-службе Мосгорсуда, где рассматривается дело, ТАСС не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме, так как содержит секретные материалы.

Как утверждают представители защиты Голубкина, в 2018 году его начальник, Анатолий Губанов, привлек ученого к работам по международному проекту HEXAFLY-INT по созданию гиперзвукового пассажирского самолета. Следствие утверждает, что в двух отчетах по проекту, которые Центральный аэрогидродинамический институт им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) был обязан представить партнерам и которые, по указанию Губанова, Голубкин передал коллегам из Нидерландов, содержалась государственная тайна.

Дело о госизмене против Голубкина возбудили 12 апреля 2021 года. В этот же день его арестовали и отправили в "Лефортово". Свою вину ученый не признает.

Голубкин - доктор технических наук, профессор, ведущий научный сотрудник ЦАГИ, автор более 120 научных работ в области аэродинамики.

Губанов был арестован 3 декабря 2020 года.