20 июня, 16:00,
обновлено 20 июня, 16:12

Ростехнадзор начал расследование причин ЧП на участке Тамбовского порохового завода

ГУ МЧС РФ по Тамбовской области
© ГУ МЧС РФ по Тамбовской области

Комиссия по расследованию причин группового несчастного случая также уже сформирована

ТАСС, 20 июня. Ростехнадзор начал расследование причин ЧП на участке Тамбовского порохового завода, не связанном с основным производством предприятия, говорится в сообщении службы.

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Комиссия по расследованию причин группового несчастного случая также уже сформирована.

"Верхне-Донское управление Ростехнадзора приступило к расследованию причин группового несчастного случая на участке ФКП "Тамбовский пороховой завод". На участке ФКП "Тамбовский пороховой завод", не связанном с основным производством предприятия, 20 июня 2023 года произошел несчастный случай, повлекший причинение вреда здоровью и гибель работников подрядной организации", - сказано в сообщении.

Верхне-Донское управление Ростехнадзора сформировало для расследования причин группового несчастного случая комиссию под председательством исполняющего обязанности руководителя управления Геннадия Минакова, отмечает Ростехнадзор.

Сейчас сотрудники Ростехнадзора работают на месте события, "организовано надлежащие межведомственное взаимодействие", сообщает служба. 

Теги:
РоссияТамбовская область
© Информационное агентство ТАСС
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