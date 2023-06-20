Поиски пропавшего в Атлантическом океане батискафа охватили почти 26 тыс. кв. км

Поисковую операцию возглавляет Береговая охрана США, так как эта часть Атлантического океана находится в юрисдикции Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Операция по поиску пропавшего в Атлантическом океане глубоководного автономного аппарата "Титан" с пятью людьми на борту охватила территорию в 10 тыс. кв. миль, что эквивалентно 25 900 кв. км. Об этом во вторник сообщило северо-восточное подразделение Береговой охраны США.

"Общая площадь поисков по состоянию на утро составила 10 тыс. кв. миль", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Поисковую операцию возглавляет Береговая охрана США, так как эта часть Атлантического океана находится в юрисдикции Соединенных Штатов. В поисках также участвует Канада, которая в том числе отправила в район операции самолет, предназначенный для поиска и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника. На место поисков, помимо этого, направляется французское океанографическое судно Atalante с глубоководным автономным аппаратом.

19 июня американская компания OceanGate Expeditions сообщила, что потеряла связь с аппаратом, предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника". По данным северо-восточного подразделения Береговой охраны США, на батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Всего же "Титан" может обеспечивать находящихся в нем людей воздухом в течение 96 часов.

По информации телеканала Sky News, на борту "Титана" находятся президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники. Два остающихся пассажира батискафа - 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. Оба проживают в Великобритании.