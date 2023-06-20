Во Франции задержали двух подозреваемых в подготовке терактов

По данным контрразведки, подозреваемые планировали теракты от имени группировки "Исламское государство"

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Французская контрразведка задержала двух подозреваемых в подготовке терактов. Об этом сообщил во вторник министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

"Два радикала, которые готовились воплотить свои планы, были задержаны Главным управлением внутренней безопасности в результате обширной следственно-оперативной работы", - указал Дарманен в Twitter.

Как отмечает газета Le Parisien, задержаны двое молодых людей в возрасте 17 лет и 21 года. По данным контрразведки, подозреваемые планировали различные теракты от имени террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). При обыске в квартире одного из них был обнаружен план католического храма.

Как указывает издание, в 2022 году во Франции службы безопасности смогли предотвратить шесть террористических актов.