В Медвежьегорске загорелись два дома и хозяйственные постройки

В операции по тушению задействовали 19 человек и 7 единиц техники

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июня. /ТАСС/. Два жилых дома и хозяйственные постройки загорелись в Медвежьегорске во вторник вечером. В операции по тушению задействовали 19 человек и 7 единиц техники, в том числе пожарный поезд станции "Медвежья Гора", сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС Карелии.

"В 18:00 мск поступило сообщение о пожаре в двухэтажном восьмиквартирном жилом доме и одной хозпостройке - сразу же дом и постройка горели. Привлекли пожарный поезд со станции "Медвежья Гора". Всего в тушении участвовали 19 человек, 7 единиц техники. В 19:00 локализация на площади 450 кв. м. Это полностью двухэтажный дом, полностью две хозпостройки и еще один дом, но на площади 15 кв. м. Ликвидации пока еще не было", - сообщили в пресс-службе добавив, что пострадавших нет.

Ранее глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов написал на своей странице в "ВКонтакте", что горят несколько жилых домов по улице Артемьева и улице Карла Маркса. "Пожарные делают все возможно для предотвращения распространения огня. В срочном порядке собираем комиссию по чрезвычайным ситуациям для расселения погорельцев", - говорится в сообщении.