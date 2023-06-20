ВМС США готовы к поискам пропавшего в Атлантике батискафа

На борту батискафа находится пять человек, они не выходят на связь уже более суток

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Военно-морские силы (ВМС) США готовы в случае необходимости принять участие в поисках пропавшего в Атлантике батискафа, совершавшего погружение к месту гибели пассажирского лайнера "Титаник". Это подтвердил во вторник на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Разумеется, [американский] президент [Джо Байден] хочет, чтобы Береговая охрана [США] продолжала участвовать в этом. И ВМС США находятся в состоянии готовности на тот случай, если понадобятся, поскольку у них имеются глубоководные средства [погружения], которые не обязательно есть у Береговой охраны", - сказал представитель Белого дома.

На борту батискафа находится пять человек, они не выходят на связь уже более суток. Как сообщила несколькими часами ранее Береговая охрана США, контакт с аппаратом был потерян в воскресенье спустя примерно 1 час и 45 минут после погружения.

В понедельник компания OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего подводного аппарата, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". На борту батискафа находится в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники.