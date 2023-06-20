В Волоколамске произошел пожар на заводе по изготовлению паллет

Площадь возгорания составила 6 тыс. кв. м

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Завод по изготовлению паллет горит в городе Волоколамске. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 22:18 поступило сообщение о возгорании на заводе по изготовлению паллет по адресу: город Волоколамск, улица Ямская, дом 37", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что изначально площадь возгорания в цехе по производству деревянных паллет составляла 3 тыс. кв. м. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на площади 3 тыс. кв. м", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Позже стало известно, что площадь пожара увеличилась до 6 тыс. кв. м. Информация о пострадавших не поступала.

В прокуратуре Московской области сообщили, что причиной пожара, по предварительной информации, стало короткое замыкание. В ведомстве добавили, что огонь перекинулся на продукцию, хранившуюся на улице.