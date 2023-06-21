В Медвежьегорске потушили пожар в жилом доме

Пострадавших нет

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 июня. /ТАСС/. Пожар жилого дома в Медвежьегорске полностью ликвидирован, пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении Государственного комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения во "ВКонтакте" в среду.

"Медвежьегорские пожарные потушили крупный пожар жилого дома и хозпостройки. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Как пояснили ТАСС в госкомитете, потушили все здания, о возгорании которых заявлялось ранее.

По данным госкомитета, сообщение о возгорании по улице Артемьева поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу Медвежьегорского района в 17:40 мск. В тушении были задействованы все силы и средства пожарных частей района - 20 человек личного состава и 3 автоцистерны, а также пожарный поезд. Возгоранию присвоили ранг 1-БИС.

"В процессе пожара хозпостройки огонь перекинулся на жилой дом по адресу: ул. Артемьева, 5. Деревянный восьмиквартирный дом 1956 года постройки (аварийный) полностью сгорел. Соседний двухэтажный деревянный дом (аварийный) - ул. Артемьева, 5а - поврежден. Другие дома пожарным удалось отстоять", - говорится в сообщении.

Прионежская сетевая компания сообщила, что в результате пожара пострадали две подстанции, под отключение электроснабжения попали три дома.

Всего в сгоревшем и поврежденном домах проживали 28 человек. Жильцы находятся в пунктах временного размещения, в том числе в гостинице, их обеспечили горячим питанием.

Ранее в пресс-службе МЧС Карелии сообщили, что в 19:00 мск пожар был локализован на площади 450 кв. м.