21 июня, 01:03
Военная операция на Украине

СК РФ устанавливает причастных к подрыву Каховской ГЭС украинских военных

Сергей Карпухин/ ТАСС
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что проводятся судебные экспертизы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ назначил экспертизы после подрыва Каховской ГЭС и устанавливает украинских военных, причастных к теракту. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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"Назначен и проводится ряд судебных экспертиз. Устанавливаются лица из числа украинских вооруженных формирований, причастные к этому преступлению", - сказал он.

Бастрыкин сообщил, что следователи и криминалисты провели осмотры мест происшествия. "Задокументированы имеющиеся разрушения. В настоящее время продолжается установление ущерба от подтопления населенных пунктов, наступившего вследствие разрушения плотины, а также фиксация этих тяжких последствий", - отметил глава СК.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск. 

Теги:
Бастрыкин, Александр ИвановичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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