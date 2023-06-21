СК РФ устанавливает причастных к подрыву Каховской ГЭС украинских военных

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что проводятся судебные экспертизы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ назначил экспертизы после подрыва Каховской ГЭС и устанавливает украинских военных, причастных к теракту. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"Назначен и проводится ряд судебных экспертиз. Устанавливаются лица из числа украинских вооруженных формирований, причастные к этому преступлению", - сказал он.

Бастрыкин сообщил, что следователи и криминалисты провели осмотры мест происшествия. "Задокументированы имеющиеся разрушения. В настоящее время продолжается установление ущерба от подтопления населенных пунктов, наступившего вследствие разрушения плотины, а также фиксация этих тяжких последствий", - отметил глава СК.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.