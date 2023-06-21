21 июня, 02:18

Прокуратура подала иск о запрете работы кафе в Братске, где люди отравились шаурмой

Следственный комитет РФ/ ТАСС
© Следственный комитет РФ/ ТАСС

Более 100 человек пострадали от деятельности организации

ИРКУТСК, 21 июня. /ТАСС/. Прокуратура в Иркутской области обратилась в суд с заявлением о запрете деятельности кафе в городе Братске, где более 100 человек отравились шаурмой. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

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"Прокуратура направила в Братский городской суд исковое заявление о приостановлении деятельности организации до устранения нарушений санитарно-эпидемиологических требований, а также заявление о применении обеспечительных мер в виде запрета осуществления деятельности до принятия итогового решения по иску прокурора", - сообщили в пресс-службе.

В ходе проверки было установлено, что в кафе быстрого питания не обеспечивалось отдельное от пищевого сырья хранение готовой продукции, не соблюдались последовательность и поточность технологических операций, использовались продукты при отсутствии документов и полной информации о них. Кроме того, в кафе нет условий для должной личной гигиены сотрудников и дезинфекции помещения. 

Теги:
РоссияИркутская область
© Информационное агентство ТАСС
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