В ЛНР за неделю из стихийных захоронений извлекли 171 жертву ВСУ

Личности 132 человек установлены, сообщил глава СК России Александр Бастрыкин

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более 170 жертв украинских боевиков извлечено за неделю из стихийных захоронений в Луганской Народной Республике. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава СК России Александр Бастрыкин.

"Также территориальными следственными органами активно ведется работа по осмотру стихийных захоронений совместно с экспертами судебно-экспертного центра и бюро судебно-медицинской экспертизы. Только за последнюю неделю в ЛНР осмотрено 101 такое захоронение, извлечены тела 171 погибшего, личности 132 человек на данный момент установлены. При этом сотрудник следственного управления по Луганской Народной Республике включен в состав межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, идентификации и увековечению памяти", - сказал он.

Бастрыкин также рассказал, что начал работать Донецкий филиал судебно-экспертного центра.

"На данный момент идет его укомплектование, в основном, на службу в филиал идут эксперты из других регионов, имеющие опыт работы. После решения ряда организационных и материально-технических вопросов сотрудники филиала приступят к проведению фоноскопических, лингвистических, судебно-экономических, строительно-технических и других видов экспертиз", - добавил Бастрыкин.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.