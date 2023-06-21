На севере Аргентины в результате столкновений пострадали почти 100 человек

По информации газеты La Nacion, за участие в беспорядках задержали 58 человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 июня. /ТАСС/. Почти 100 человек, в том числе свыше 60 полицейских, получили ранения в результате столкновений в аргентинской провинции Жужуй на севере страны. Об этом сообщило во вторник правительство региона.

"Министерство здравоохранения сообщило, что в результате событий, произошедших сегодня в городе Сан-Сальвадор-де-Жужуй, специалисты из нескольких больниц и службы экстренной помощи оказали помощь 96 людям, в том числе 66 сотрудникам полиции провинции", - говорится в распространенном сообщении. По данным властей, пострадавшие обращались к врачам с порезами, травмами глаз и переломами.

Столкновения начались после того, как группа протестующих ворвалась в здание законодательного собрания провинции, чтобы помешать церемонии принятия новой конституции региона. Противники поправок считают, что они ограничивают социальные права жителей и права коренного населения.

Как сообщает газета La Nacion, в ходе столкновений между полицией, применившей резиновые пули, и протестующими, бросавшими в стражей порядка камни, пострадали несколько журналистов. Из-за перекрытых дорог аэропорт административного центра региона был вынужден приостановить работу. За участие в беспорядках задержаны 58 человек.

Губернатор провинции Херардо Моралес возложил ответственность за столкновения на президента страны Альберто Фернандеса и вице-президента Кристину Фернандес де Киршнер. "В 40-ю годовщину возвращения к демократии я осуждаю то, что делают киршнеристы и Левый фронт в Жужуе, и призываю всех аргентинцев сделать это же", - написал он на странице в Twitter. Фернандес в свою очередь призвал власти провинции "немедленно остановить силовое подавление" протеста.