Бастрыкин: за преступления против граждан в ДНР и ЛНР осудили более 30 украинских боевиков

Председатель СК России отметил, что их приговорили к длительным срокам лишения свободы, а некоторых - к пожизненному заключению

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Суды ДНР и ЛНР приговорили к длительным срокам заключения, в том числе к пожизненному, уже более 30 украинских боевиков за преступления против мирного населения. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"Фиксируя следы противоправных действий украинских вооруженных формирований, следственные органы СК России собрали значительный массив данных, вошедших в материалы уголовных дел. После освобождения Мариуполя и других населенных пунктов многие украинские националисты сдались. В ходе дальнейшей работы мы начали устанавливать их причастность к преступлениям против мира и безопасности человечества, в том числе к убийствам мирного населения. Направлено в суды 90 уголовных дел. На основании собранных доказательств суды в ДНР и ЛНР вынесли приговоры уже более 30 фигурантам, приговорив их к длительным срокам лишения свободы, а некоторых и к пожизненному", - сказал он.

Глава СК обратил внимание, что до вхождения ДНР и ЛНР в состав РФ и образования территориальных следственных органов можно было пересчитать по пальцам тех, кто понес наказание за преступления против мирного населения. "Сейчас же, как видите, мы добиваемся реализации принципа неотвратимости наказания и обязательно будем продолжать эту работу", - заключил Бастрыкин.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00.