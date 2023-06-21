В Приамурье в поселке произошел пожар в котельной

Общая площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июня. /ТАСС/. Центральная котельная в поселке Сковородинского округа в Приамурье, которая в отопительный сезон отапливает 36 домов, школу и детсад, пострадала при пожаре на общей площади 1 тыс. кв. метров. Пострадавших нет, сообщается в среду в телеграм-канале региональной прокуратуры.

"В утреннее время 21 июня произошло возгорание котельной на площади 1 тыс. кв. м., расположенной в пгт Ерофей Павлович. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По информации Главного управления МЧС России по Амурской области, на момент прибытия первых боевых расчетов открытым пламенем горела кровля строения. В настоящее время пожарные ликвидировали открытое горение, производится проливка, разборка конструкций. Пострадавших нет.

По предварительной информации, развитию пожара способствовало позднее обнаружение и сообщение о происшествии. Причина, обстоятельства возникновения пожара, виновные лица устанавливаются. Прокуратура организовала проверку. На место происшествия выехал прокурор Сковородинского района Владимир Молчанов.