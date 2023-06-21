21 июня, 04:18

Пропавшую без вести гражданку Австрии нашли во Владивостоке

Юрий Смитюк/ ТАСС
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Девушка решила вернуться в родной для нее город к отцу, рассказали в полиции

ВЛАДИВОСТОК, 21 июня. /ТАСС/. Полиция Приморского края обнаружила во Владивостоке девушку, объявленную в международный розыск как пропавшую без вести. Гражданка Австрии вернулась в родной город, где у нее проживает отец, сообщила в среду пресс-служба УМВД региона.

"В Управление МВД России по Приморскому краю поступило международное уведомление, изданное по инициативе НЦБ [Национального центрального бюро] Интерпола Австрии в отношении без вести пропавшей гражданки. По информации правоохранительных органов Австрии, в октябре 2022 года девушка неожиданно покинула свое место жительства в Вене, оставив все свои вещи. Полицейские объявили ее в международный розыск как без вести пропавшую. Информацию о розыске распространили в другие государства", - говорится в сообщении.

Сотрудники отдела НЦБ Интерпола в Приморье установили местонахождение 27-летней гражданки, информацию передали по каналам Интерпола правоохранительным органам Австрии.

Как пояснили ТАСС в полиции, девушка решила вернуться в родной для нее Владивосток к отцу, который проживает здесь. 

Теги:
АвстрияРоссияПриморский край
© Информационное агентство ТАСС
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