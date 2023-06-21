21 июня, 04:26,
обновлено 21 июня, 04:37
Военная операция на Украине

В Московском регионе с помощью средств радиоэлектронной борьбы сбили три беспилотника

Летательные аппараты не повредили какие-либо объекты

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Три беспилотных летательных аппарата сбили в Новой Москве и Наро-Фоминском районе Московской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"В Новой Москве в поле в районе деревни Лукино, а также в районе [дислокации] Таманской дивизии в Подмосковье сбиты средствами радиоэлектронной борьбы три беспилотника, которые упали, не повредив какие-либо объекты. Обломки будут направлены на экспертизы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, по предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. На месте в настоящее время работают правоохранительные органы. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеМосква
© Информационное агентство ТАСС
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