В Московском регионе с помощью средств радиоэлектронной борьбы сбили три беспилотника

Летательные аппараты не повредили какие-либо объекты

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Три беспилотных летательных аппарата сбили в Новой Москве и Наро-Фоминском районе Московской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В Новой Москве в поле в районе деревни Лукино, а также в районе [дислокации] Таманской дивизии в Подмосковье сбиты средствами радиоэлектронной борьбы три беспилотника, которые упали, не повредив какие-либо объекты. Обломки будут направлены на экспертизы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, по предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. На месте в настоящее время работают правоохранительные органы.