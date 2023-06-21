В Волоколамске ликвидировали открытое горение на заводе по производству паллет

Информация о пострадавших не поступала

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе в Волоколамске, где произошел пожар в цехе по производству деревянных паллет. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 07:30 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.

Пожар на заводе по улице Ямская в Волоколомске начался вечером во вторник. Первоначальная площадь пожара составила 3 тыс. кв. м, позже она выросла до 6 тыс. кв. м. Огонь перекинулся на продукцию, хранившуюся на улице. В 01:43 пожар удалось локализовать. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание. Информации о пострадавших не поступало. Волоколамская городская прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки.