В Омской области более 100 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды

Сильный ветер оборвал провода, повредил крышу центра культуры, повалил деревья

ОМСК, 21 июня. /ТАСС/. Штормовой ветер стал причиной отключения электроснабжения в 104 населенных пунктах Омской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Виталий Хоценко.

"Ураганный ветер, который сутки бушует на территории Омской области, вчера привел к отключению электроснабжения в 104 населенных пунктах. Все аварийные ситуации были оперативно устранены. <…> В Горьковском районе повреждена кровля Суховского центра культуры. Поручил главе муниципалитета Михаилу Болтрику и региональному Минкультуры устранить последствия непогоды и оперативно восстановить крышу", - написал Хоценко, отметив, что непогода в Омской области сохранится в среду.

В соцсетях жители Омска размещают фотографии разрушенного ветром павильона остановки, рухнувших деревьев и столба освещения. В результате было повреждено несколько машин. ТАСС запросил комментарий мэрии города. Также стихия повредила кирпичную кладку лоджии многоэтажного дома, по этому факту прокуратура организовала проверку.