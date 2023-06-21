В Якутии на Эльгинском месторождении погиб один человек

Пострадал еще один человек

ЯКУТСК, 21 июня. /ТАСС/. На территории Эльгинского месторождения в Нерюнгринском районе Якутии один человек погиб и еще один пострадал, сообщили в среду в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о происшествии на территории Эльгинского месторождения в Нерюнгринском районе. На месте работают сотрудники Нерюнгринской военизированной горно-спасательной части. Установлено, что при проведении сварочных работ на резервуаре с водой произошла разгерметизация емкости с интенсивной ударной волной. В результате происшествия при падении с высоты пострадали два человека, один из них погиб", - говорится в распространенном сообщении.

Пострадавшему оказали помощь, решается вопрос доставки в Нерюнгри санрейсом.