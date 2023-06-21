В Омске экс-сопредседателя РССО Андриянова осудили за взятку сотруднику ФСБ

Размер штрафа составил 1,1 млн рублей

ОМСК, 21 июня. /ТАСС/. Омский суд приговорил бывшего сопредседателя Российского союза студенческих организаций Андрея Андриянова, который пытался дать сотруднику омского УФСБ взятку в 250 тыс. рублей, к штрафу. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале судов Омской области.

"С учетом исследованных доказательств Центральный районный суд Омска признал Андриянова А. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ "Покушение на дачу взятки в крупном размере" и назначил с учетом содержания под стражей, а также нахождения под домашним арестом наказание в виде штрафа в размере 1,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что суд также рассматривает уголовное дело в отношении Андриянова о мошенничестве и отмывании денежных средств.

Ранее ТАСС сообщал, что Омский государственный университет решил провести за счет гранта Росмолодежи всероссийский съезд студенческих и молодежных научных объединений и студенческий форум "Современные кадры высокотехнологичных отраслей России". Организатором мероприятий стало некоммерческое партнерство при вузе "Организация по развитию связей с выпускниками ОмГУ", которое пригласил Андриянов. В результате, по мнению следствия, за счет пятикратного завышения цен на организацию питания и проживания представитель РССО похитил почти 2 млн рублей. Андриянов пытался дать взятку сотруднику УФСБ за содействие в освобождении от уголовной ответственности по уголовному делу.