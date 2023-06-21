У Феодосии повреждены железнодорожные пути

Никто не пострадал

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Железнодорожные пути повреждены в районе Феодосии в Крыму. Об этом сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно", - говорится в сообщении. По словам Аксенова, движение поездов восстановят в течение двух часов. Глава Крыма сообщил об отсутствии пострадавших. Аксенов указал, что на месте происшествия работают профильные службы и попросил соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Как уточнил советник главы региона Олег Крючков, в связи с произошедшим отменили две утренние электрички. По его словам, пассажиров со станций Феодосия и Владиславовка отправят автобусами.

"Время на восстановление движения - 1,5-2 часа", - написал Крючков.