Канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска пропавшего батискафа

По данным пресс-службы Северо-восточного подразделения Береговой охраны США, поиски источника не дали результатов

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска пропавшего в Атлантике батискафа, совершавшего погружение к месту гибели пассажирского лайнера "Титаник". Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Северо-восточного подразделения Береговой охраны США.

"Канадский самолет обнаружил в районе поиска [батискафа] подводные шумы", - говорится в публикации. Однако, по данным пресс-службы, поиски источника не дали результатов.

На борту батискафа находится пять человек, они не выходят на связь уже более суток. Контакт с аппаратом был потерян в воскресенье спустя примерно 1 час и 45 минут после погружения.

В понедельник компания OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего подводного аппарата, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". На борту батискафа находится в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники.