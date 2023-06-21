В Красноярском крае возбудили дело против отца, истязавшего свою дочь

По данным следствия, он неоднократно избивал девушку за то, что она не приносила продукты или не приготовила еду

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Партизанском районе Красноярского края в отношении отца, которого подозревают в истязании своей дочери. Об этом в среду сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего жителя Партизанского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ "Истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", - говорится в распространенном сообщении.

По версии следствия, мужчина один воспитывал 16-летнюю дочь. Он пил, не работал, мать девочки была лишена родительских прав. "В 2022 году, находясь по месту своего проживания в Партизанском районе, не желая заниматься надлежащим воспитанием дочери, злоумышленник неоднократно причинял девочке побои беспричинно, либо за то, что она не приносила продукты или не приготовила еду и допускал с ребенком жестокое обращение. Об истязании ребенка стало известно в ходе судебного процесса по лишению отца родительских прав", - пояснили в ведомстве.

Сейчас подросток находится под временной опекой двоюродной сестры.