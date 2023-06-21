В Саратове два подростка выпали с пятого этажа

Их госпитализировали

САРАТОВ, 21 июня. /ТАСС/. В Ленинском районе Саратова два подростка выпали из окна пятого этажа многоквартирного дома. Об этом в среду сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"По предварительной информации, в ночное время 21 июня 2023 года из окна квартиры на пятом этаже дома №3а по улице Гвардейской Саратова выпали два подростка. Пострадавшие госпитализированы", - сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Ленинского района города организовала проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.