21 июня, 05:45

В Саратове два подростка выпали с пятого этажа

Их госпитализировали

САРАТОВ, 21 июня. /ТАСС/. В Ленинском районе Саратова два подростка выпали из окна пятого этажа многоквартирного дома. Об этом в среду сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"По предварительной информации, в ночное время 21 июня 2023 года из окна квартиры на пятом этаже дома №3а по улице Гвардейской Саратова выпали два подростка. Пострадавшие госпитализированы", - сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Ленинского района города организовала проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Теги:
РоссияСаратовская область
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