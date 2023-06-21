В Новосибирске главу комбината обвинили в причинении вреда почве на 350 млн рублей

По данным правоохранительных органов, произошла также гибель лесных насаждений на сумму более 600 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Новосибирский картонно-бумажный комбинат систематически сливал жидкие отходы на земельные участки поблизости, его директору Игорю Диденко предъявили обвинение по уголовному делу о загрязнении почвы на сумму не менее 350 млн рублей, сообщили ТАСС в среду в правоохранительных органах.

"В отношении генерального директора АО "Новосибирский картонно-бумажный комбинат" Диденко возбуждено уголовное дело по факту гибели лесных насаждений и загрязнению почвы (по ч. 1 ст. 250 УК РФ). Ему предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что комбинат работает в селе Красный Яр под Новосибирском с 2020 года. Предприятие с 2020 по 2022 год в летнее время систематически сливало жидкие производственные отходы на земельные участки. Местные жители неоднократно предупреждали руководство комбината о недопустимости этой ситуации, однако директор комбината не принял мер для устранения разлива. "Разливы причинили ущерб почвенному слою в размере не менее 350 млн рублей, также произошла гибель лесных насаждений на сумму свыше 600 тыс. рублей", - добавили в правоохранительных органах.

Летом 2022 года возбудили уголовное дело по факту загрязнения отходами производства вод и порчи земли вблизи НКБК в поселке Красный Яр. Позднее в Сибирском межрегиональном управлении Росприроднадзора ТАСС сообщили, что предприятие размещало в почве отходы IV класса опасности.