В МЧС назвали предварительную причину пожара в гостевом доме в центре Иркутска

По данным ведомства, возгорание могло произойти из-за майнингового оборудования

ТАСС, 21 июня. Перегрузка электросети из-за майнингового оборудования могла стать причиной пожара в гостевом доме в центре Иркутска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в среду.

"Перегрузка электросети из-за майнингового оборудования могла стать причиной пожара в центре Иркутска. Как выяснили дознаватели МЧС России, недавно собственники установили в подсобном помещении мощное оборудование для добычи криптовалюты. Местный электрик предупредил хозяина "машинок" об опасности создаваемой чрезмерной нагрузки на электросеть, однако последний проигнорировал предупреждение", - говорится в сообщении.

Гостевой дом в центре Иркутска загорелся 21 июня. Первоначально площадь пожара составляла около 200 кв. м. К месту ЧП направили шесть пожарных расчетов, открытое горение ликвидировали на 132 кв. м. Ситуацию с тушением пожара осложнила плотная деревянная застройка. 17 человек эвакуировали, никто не пострадал. По факту пожара проводится доследственная проверка.