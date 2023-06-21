В Херсонской области при подтоплении пострадали более 120 человек

В медицинских службах отметили, что все пострадавшие с переохлаждениями и другими травмами госпитализированы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более 120 человек пострадали и были госпитализированы в результате масштабного подтопления в Херсонской области в результате прорыва Каховской ГЭС. Об этом ТАСС в среду сообщили в медицинских службах.

"По последним данным, пострадал 121 человек. Все пострадавшие с переохлаждениями и другими травмами госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Председатель правительства региона Андрей Алексеенко ранее в среду сообщил, что количество погибших в результате прорыва Каховской ГЭС и масштабного подтопления территории в Херсонской области выросло до 41.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В зону подтопления попали 35 населенных пунктов и территорий.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).