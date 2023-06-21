21 июня, 06:34

В Минске задержали иностранца за надругательство над флагом Белоруссии

По данным милиции, на проспекте Независимости иностранец сорвал со зданий три государственный флага, один из них поджег

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали иностранного гражданина, который сорвал со зданий в Минске три государственных флага, один из них был сожжен. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

"На линию 102 поступило сообщение, что неизвестный поджег на улице белорусский флаг. Благодаря информации республиканской системы мониторинга общественной безопасности оперативники Первомайского РУВД задержали 26-летнего иностранца, приверженца нацистской идеологии", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

По данным милиции, накануне вечером на проспекте Независимости иностранец сорвал со зданий три государственный флага, один из них поджег. В пресс-службе министерства добавили, что возбуждено уголовное дело за надругательство над государственными символами Белоруссии.

МВД Белоруссии не уточняет, гражданином какой страны является задержанный. Известно, что он прибыл в республику в декабре 2022 года. 

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