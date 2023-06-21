Мать девушки, напавшей на детсад в Красноярске, подала иск к дочери на 10 млн рублей

Гособвинение также запросило для Полины Дворкиной 19 лет лишения свободы

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. Мать Полины Дворкиной, обвиняемой в убийстве своего отца и нападении на группу в детском саду Красноярска, подала иск о взыскании с дочери 10 млн рублей компенсации морального вреда. Об этом ТАСС в среду сообщила прокуратура Красноярского края.

"Мать как представитель убитого отца обратилась с иском о взыскании компенсации морального вреда с дочери на 10 млн рублей. Суд при вынесении приговора должен рассмотреть иск и принять решение", - сообщили в прокуратуре.

Весной 2022 года 19-летняя Полина Дворкина пришла в детский сад №31 в Красноярске. В приемной воспитатели заметили, что из-под пальто девушки видно ружье, вызвали полицию и попытались забрать оружие. В ходе борьбы произошел выстрел. На помощь к воспитателям пришла инструктор по физподготовке, которая повалила злоумышленницу на пол и удерживала до приезда сотрудников правоохранительных органов. В результате выстрела никто не пострадал.

По данным следствия, в тот же день перед посещением детсада обвиняемая убила своего 56-летнего отца. На допросе девушка рассказала, что хотела убить мальчиков в детском саду. В ее отношении возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Девушка признала свою вину частично.

По делу Дворкиной начались прения сторон. Прокурор Красноярского края Роман Тютюник запросил для обвиняемой 19 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы два года.