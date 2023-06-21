Жителя Хабаровского края задержали за госизмену в виде финансирования ВСУ криптовалютой

Возбудили уголовное дело

ТАСС, 21 июня. ФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене в виде финансирования ВСУ через криптовалюту. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей ФСБ России.

"Пресечена противоправная деятельность жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Установлено, что задержанный с использованием криптовалютных инструментов осуществил переводы личных денежных средств через третьих лиц, проживающих на территории Украины, на счет иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования", - сообщили в ЦОС.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена", которая грозит лишением свободы на срок от 12 до 20 лет, а с апреля этого года - до пожизненного лишения свободы. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ФСБ.