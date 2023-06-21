В Прикамье в ДТП пострадали шесть человек

Среди них оказались четверо детей

ПЕРМЬ, 21 июня. /ТАСС/. В селе Сепыч Пермского края в ДТП пострадали шесть человек. Об этом сообщает в среду пресс-служба регионального управления МВД России.

"Сегодня в 02:30 (00:30 мск) в селе Сепыч Верещагинского городского округа произошло ДТП. По предварительной информации, 22-летний местный житель, управляя автомобилем "ВАЗ-2107", в районе дома 13А по улице Ленина выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с "ВАЗ-2110". Шесть человек, в том числе четыре несовершеннолетних, доставлены в больницу для обследования", - сообщили в управлении МВД.

По информации ведомства, сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.