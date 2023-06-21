В Томской области прогнозируют увеличение площади пожаров из-за гроз и ветра

Специалисты из других областей останутся в регионе до стабилизации обстановки

ТОМСК, 21 июня. /ТАСС/. Надвигающиеся грозы и сильный ветер могут усугубить ситуацию с пожарами в Томской области. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального департамента лесного хозяйства.

"Надвигающийся шквалистый ветер и грозовой фронт могут спровоцировать разрастание действующих пожаров, поэтому мы просим подстраховки сил у федерального штаба", - приводятся в сообщении слова замначальника департамента лесного хозяйства Томской области Игоря Янко.

Весь привлеченный федеральный резерв и специалисты из других областей останутся в Томской области до стабилизации обстановки.

Ранее губернатор Томской области Владимир Мазур ввел режим чрезвычайной ситуации в лесах на севере региона из-за пожароопасной обстановки, которая осложняется аномальной жарой. К тушению пожаров привлекли специалистов других регионов, а также самолет-зондировщик Ан-26, который используют, чтобы искусственно вызвать осадки.

По данным пресс-службы федеральной Авиалесоохраны, в Томской области действует самый большой в стране на данный момент пожар площадью 4,6 тыс. га. Всего в регионе по данным на 20 июня тушат 11 очагов на площади около 10 тыс. га.

По информации областного департамента лесного хозяйства, ведутся работы по тушению 10 лесных пожаров. Из них два пожара локализовали на площади почти 5 тыс. га. Борьбу с огнем ведут 392 человека и 6 единиц техники. При этом работа воздушных судов, участвующих в тушениях, отменена по погодным условиям: в течение двух дней в регионе наблюдается шквалистый ветер до 26 м/с. В дежурном режиме находятся девять воздушных судов: пять самолетов Ан-2, 4 вертолета Ми-8.