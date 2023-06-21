В Якутии в ДТП погибли три человека

Еще трое пострадали

ЯКУТСК, 21 июня. /ТАСС/. ДТП произошло на региональной автодороге "Бетюн" в Чурапчинском районе Якутии, автомобиль УАЗ опрокинулся в водоем, сообщили в среду в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"Поступила информация о том, что в 4 км от села Чурапча на республиканской автодороге Чурапча - Мындагай произошло ДТП. По уточненным данным, водитель автомобиля УАЗ (микроавтобус) не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в водоем. В автомобиле находились шесть человек. В результате ДТП погибли три человека, три человека пострадали", - говорится в сообщении.

На месте задействовали 12 человек и 4 единицы техники от службы спасения Якутии, скорой медицинской помощи, отделения МВД и психологов РСЧС. "Пострадавшие доставлены в ЦРБ села Чурапча. Характер травм уточняется", - добавили в управлении.

Прокуратура Чурапчинского района организовала проверку, будет дана оценка причинам и условиям гибели людей, соблюдению законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности и другим вопросам.