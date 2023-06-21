21 июня, 07:00,
обновлено 21 июня, 07:02
Военная операция на Украине

ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов, готовивших покушение на представителей власти

© УФСБ России по Запорожской области

По данным УФСБ, преступление планировалось совершить "с применением самодельного взрывного устройства, компоненты которого участники преступной группы получили от представителей спецслужб Украины"

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России задержали в Мелитополе группу диверсантов, готовивших покушение на представителей органов власти Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Запорожской области.

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"В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления выявлены жители Мелитополя, завербованные Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для осуществления диверсионно-террористической деятельности на территории Запорожской области, - говорится в сообщении. - Целями террористов являлись сотрудники органов власти региона".

В пресс-службе отметили, что "в результате грамотных действий сотрудников УФСБ России по Запорожской области диверсанты были установлены и задержаны".

По данным УФСБ, преступление планировалось совершить "с применением самодельного взрывного устройства [СВУ], компоненты которого участники преступной группы получили от представителей спецслужб Украины". По местам их жительства и пребывания обнаружены и изъяты "компоненты для изготовления СВУ, инструкции по производству СВУ, а также данные, изобличающие злоумышленников в работе на украинские спецслужбы".

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ "Террористический акт", проводятся следственные мероприятия. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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