ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов, готовивших покушение на представителей власти

По данным УФСБ, преступление планировалось совершить "с применением самодельного взрывного устройства, компоненты которого участники преступной группы получили от представителей спецслужб Украины"

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России задержали в Мелитополе группу диверсантов, готовивших покушение на представителей органов власти Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Запорожской области.

"В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления выявлены жители Мелитополя, завербованные Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для осуществления диверсионно-террористической деятельности на территории Запорожской области, - говорится в сообщении. - Целями террористов являлись сотрудники органов власти региона".

В пресс-службе отметили, что "в результате грамотных действий сотрудников УФСБ России по Запорожской области диверсанты были установлены и задержаны".

По данным УФСБ, преступление планировалось совершить "с применением самодельного взрывного устройства [СВУ], компоненты которого участники преступной группы получили от представителей спецслужб Украины". По местам их жительства и пребывания обнаружены и изъяты "компоненты для изготовления СВУ, инструкции по производству СВУ, а также данные, изобличающие злоумышленников в работе на украинские спецслужбы".

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ "Террористический акт", проводятся следственные мероприятия.