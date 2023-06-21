В Белгородской области за сутки зафиксировали около 90 прилетов

По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

БЕЛГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. Украинские военные за вторник выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 90 различных боеприпасов, пострадавших среди мирных жителей нет. Повреждения получили несколько домовладений и линия электропередачи, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Борисовском районе под минометный обстрел попал хутор Лозовая Рудка, выпущено 19 снарядов. Пострадавших нет. В результате обстрела нарушено энергоснабжение села", - написал Гладков.

Как добавил губернатор, в Валуйском округе 20 июня снарядами "Града" обстреляли село Казинка, зафиксировали 15 прилетов. Силами ПВО сбили беспилотник противника. "По хутору Леоновка выпущено 15 снарядов "Града". Никто не пострадал. Осколками снарядов повреждены два частных дома: выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и хозпостройка", - уточнил глава региона.

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В Волоконовском районе из миномета обстрелян хутор Старый, зафиксировали семь прилетов, в Грайворонском горокруге по окраине села Пороз выпустили пять минометных снарядов. В Краснояружском районе из миномета обстреляли окраину села Вязовое, зафиксировали 12 прилетов. "В Шебекинском городском округе по хуторам Балки и Панков выпущено по пять минометных снарядов. В селе Середа противник сбросил два взрывных устройства с беспилотников. По селу Муром выпущено пять минометных и восемь артиллерийских снарядов. Ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет", - отметил Гладков.