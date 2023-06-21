Почти все районы Киева оказались подтопленными из-за сильного ливня

В частности, подтоплению подверглись паркинги, подземные переходы, подвальные и полуподвальные помещения, дороги, тротуары и зеленые зоны

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Прошедший накануне в Киеве ливень привел к подтоплениям практически во всех районах города. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram-канале.

"Вчерашний ливень привел к локальным подтоплениям практически во всех районах Киева. В частности, подтоплению подверглись паркинги, подземные переходы, подвальные и полуподвальные помещения, дороги, тротуары и зеленые зоны", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий непогоды привлечено более 100 работников гидрослужб, несколько десятков различной техники, а также силы и средства Киевского аварийно-спасательного отряда.

По информации гидрослужбы "Киевавтодор", основной причиной подтоплений в столице стала неспособность системы дождевой канализации справиться с обилием осадков.